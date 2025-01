Julian Lennon: Fora do círculo íntimo dos Beatles

Conforme Billboard, Julian Lennon, filho de John Lennon, nunca foi parte do círculo íntimo dos Beatles, apesar das expectativas do público. Em uma recente entrevista à publicação britânica The Guardian, ele fez uma revelação surpreendente: muitas vezes, é o último a saber sobre novidades relacionadas aos Beatles.

Isso ocorre devido ao distanciamento que ele e sua mãe, Cynthia Lennon, tinham em relação ao legado da banda após a morte de John Lennon.

Embora muitos considerem que os filhos dos membros dos Beatles estão profundamente conectados ao universo da banda, Julian revelou que sua experiência foi diferente. Ele descreveu como, durante a infância, ele e sua mãe estavam distantes dos Beatles e da vida pública de seu pai.

“Quando papai foi embora, quando eu tinha entre três e cinco anos, éramos só eu e mamãe, e não tínhamos nada a ver com os Beatles“, explicou.

A relação com o pai também era esporádica, o que dificultava uma conexão profunda com o legado dos Fab Four.

Apesar desse distanciamento, Julian expressou seu respeito e curiosidade contínua pelo trabalho dos Beatles. Ele falou sobre como se sente impressionado com o impacto que a banda ainda tem, especialmente após o recente sucesso do documentário Get Back (2021), de Peter Jackson, e a restauração de Let it Be (2024). “Como fã, estou tão curioso quanto qualquer outra pessoa”, disse ele, refletindo sobre a surpreendente continuidade da presença dos Beatles na mídia, como os recentes lançamentos e documentários.

Julian Lennon: Construindo um legado próprio

Embora o sobrenome Lennon tenha sido uma constante sombra, Julian tem se esforçado para construir um legado próprio, separado da figura de seu pai. Em suas palavras, sempre foi um desafio lidar com a constante associação a John Lennon. Ele comentou: “Sempre foi, ‘filho de John Lennon, filho de John Lennon’, e eu vou, ‘pelo amor de Deus'”. Com esse sentimento, Julian procurou se concentrar em sua própria carreira, especialmente na fotografia e na música. “O que eu preciso fazer por mim, antes de tudo, é construir um corpo de trabalho, uma fundação na qual eu possa me apoiar, que ninguém possa tirar de mim”, afirmou.

Além de sua carreira artística, Julian também compartilhou a sua visão sobre como lida com as dificuldades pessoais, como sua recente batalha contra o câncer de pele. Ele pediu a seus seguidores nas redes sociais para que se lembrassem da importância das consultas médicas regulares, depois de passar por uma cirurgia de emergência. Embora tenha enfrentado desafios, ele recebeu a notícia positiva de seus médicos no final de 2024, o que trouxe um alívio e permitiu que ele continuasse a se dedicar ao seu trabalho e a vida pessoal.

Julian Lennon pode não fazer parte do círculo íntimo dos Beatles, mas sua trajetória pessoal e profissional é um exemplo de como ele tem encontrado seu próprio caminho. Com uma curiosidade sincera sobre o legado de seu pai e dos Beatles, Julian continua a trilhar seu caminho, focado em criar algo que seja exclusivamente dele.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis