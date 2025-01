O primeiro single solo de Minnie, do (G)I-DLE

Minnie, integrante do grupo sul-coreano (G)I-DLE, deu início à sua carreira solo com o lançamento do aguardado single “Blind Eyes Red”. A música, composta pela própria cantora, marca um novo capítulo em sua trajetória artística, destacando sua habilidade como compositora e intérprete.

O videoclipe de “Blind Eyes Red” alcançou mais de 120 mil visualizações em pouco mais de uma hora após sua estreia, comprovando o entusiasmo dos fãs. A letra da canção traz uma narrativa intensa e emocional, evidenciando o estilo único de Minnie, que promete conquistar ainda mais admiradores.

Embora “Blind Eyes Red” seja o primeiro passo da artista em sua carreira solo, o single faz parte de um projeto maior: seu álbum de estreia, que ainda não teve data de lançamento revelada. Minnie é uma das cinco integrantes do (G)I-DLE, ao lado de Miyeon, Soyeon, Yuqi e Shuhua. Desde o debut do grupo, em maio de 2018, elas vêm ganhando destaque no cenário do K-pop por sua originalidade e talento.

A letra, profundamente pessoal, reflete sentimentos de paixão e vulnerabilidade. Trechos como “Você me deixou vermelha / Você me deixou fria no meu apartamento gritando” mostram a intensidade das emoções abordadas na música, enquanto o ritmo e a melodia reforçam a atmosfera poderosa da faixa.