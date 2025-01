Ator pornô que gravou com Juninho Alecio confessa fetiche em ser deus

Ele viralizou no ano passado após ter gravado cenas de sexo com João Alecio Virgílio Junior, o Juninho - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ator pornô "Pitbull", conhecido nas redes sociais como "Pitbull23cm", e que viralizou no ano passado após ter gravado cenas de sexo com João Alecio Virgílio Junior, o Juninho, causou repercussão após ter feito um desabafo polêmico.

Através do X (antigo Twitter), o rapaz expôs sua indignação com pessoas ingratas, e descreveu suas exigências para novas gravações com outros criadores de conteúdo adulto. "Eu sou o hype, eu sou a estrela, e não vou mais sustentar ingrato. Cansei de dar suporte, hype e vida pra quem tava na merda e só retribui com ingratidão", iniciou.

"A partir de hoje: gravação comigo tem regra. É agendada com 1 semana de antecedência, com meu assessor presente, sem vínculo pessoal", declarou o "Pitbull". "Não vai ser meu amigo, não vai dormir no meu AP. O que eu faço é trabalho, não caridade. Quer brilhar? Valorize. Se acha ruim, boa sorte tentando sozinho", disse.

"Tenho fetiche em ser um deus"

Posteriormente, o ator pornô revelou um fetiche inusitado, mas foi alvo de críticas. "Eu tenho fetiche em ser idolatrado, em ver pessoas me admirando como um deus", escreveu. Um seguidor, no entanto, lamentou a associação do rapaz a questões religiosas, e o "Pitbull" prontamente rebateu: "Respeito sua fé, mas interpretação de texto é essencial. Nunca disse que quero ser Deus, mas sim que tenho fetiche em ser idolatrado como se fosse um deus. São coisas bem diferentes. Cada um com suas preferências, né?", concluiu.

