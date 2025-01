Nora de Andressa Urach expõe ataque de assinante após vídeo íntimo

Gabi Ayala, namorada de Arthur Urach, o filho de Andressa Urach, usou as redes sociais nesta última segunda-feira (6), e chamou atenção ao ter relatado uma situação inusitada.

"Sem noção"

Através dos Stories do Instagram, a DJ e mais nova criadora de conteúdo adulto expôs ter sido alvo de críticas pelo corpo por um assinante da Privacy. No print publicado, uma pessoa disparou: "Garota sem noção, com o corpo feito, de que adianta só banda se tua barriga tá imensa?", escreveu.

Indignada, a nora de Andressa Urach lamentou: "Isso foi lá no meu Privacy. Certeza que é mulher, incrível como tem mulheres que gostam de diminuir outas para se sentir melhor", declarou ela. "Se tem lipo acham feio, se não tem acham feio também. Gente chara pra cara***. Vai lavar uma louça, infeliz", disparou Gabi Ayala.

Recentemente, Gabi dividiu opiniões ao ter compartilhado registros de uma gravação com a própria sogra. Na história erótica em questão, ela afirma que o namorado, Arthur, está bravo com ela por ter criado o perfil no site de conteúdo adulto, e é consolada por Andressa Urach.