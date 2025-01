Demi Moore quase teve carreira destruída por cena de biquíni

Demi Moore, que foi vencedora do prêmio de ‘Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical’ pelo filme A Substância (2024), no Globo de Ouro 2025, realizado no último domingo (5), em Los Angeles, nos Estados Unidos, quase teve sua carreira arruinada por um motivo inusitado: uma cena de biquíni.

Em 2003, a atriz americana foi escalada para viver a vilã de As Panteras – Detonando, e na época, possuía por volta de 40 anos, e gravou uma cena de biquíni ao lado de Cameron Diaz, uma das protagonistas do longa. Mesmo com a boa forma, ela se tornou alvo de críticas machistas e etaristas por conta do físico.

Em entrevista à revista Interview Magazine, concedida no ano passado, Demi Moore refletiu sobre a repercussão negativa e o impacto causado à carreira: "É interessante que passei a ser mais (criticada) quando atingi os 40 (anos). Gravei As Panteras e ocorreram muitas conversas sobre essa cena de biquíni e foi tudo exagerado, falaram demais de minha aparência", disse.

Sincera, a atriz afirmou ter considerado que sua carreira estava selada ao fracasso. "Houve um momento, tenho de dizer, no qual comecei a imaginar: ‘é isso que eu deveria estar fazendo?’. Talvez essa parte da minha vida esteja completa. Não acabada, mas completa. Foi quando percebi que se estava me questionando, então precisava injetar mais energia para ter certeza", contou Demi.