Quem é o apresentador do "PodPah" que teve suposto vídeo íntimo vazado

Thiago Marques, conhecido como Mítico, apresentador do podcast PodPah, virou alvo de comentários nas redes sociais ao longo desta última segunda-feira (6), após o vazamento de um suposto vídeo íntimo no X (antigo Twitter).

No conteúdo vazado, o homem, identificado como o influenciador, surge exibindo suas partes íntimas para a câmera. O detalhe que passou a ser associado ao famoso foram as tatuagens no peitoral do indivíduo, semelhante as que ele possui.

Até o momento, Mítico não fez nenhum pronunciamento acerca do suposto vídeo íntimo. Todavia, durante uma live, o streamer Brino ligou para o próprio, e o elogiou pelos atributos físicos: "Vamos pensar pelo lado bom, é top. Porque, tipo, podia vazar algo ruim, mas vazou algo top. Parece que eu estou salivando falando, mas não é. Fica tranquilo, está todo mundo elogiando", disse o rapaz.

Mas afinal, quem é Mítico?

Thiago Marques, que é natural de Belém, no Pará, possui 33 anos, e é conhecido como Mítico. Ele ganhou notoriedade como DJ e criador de conteúdo para seus canais no YouTube, o Mítico Jovem e Vida Mítica.

Em 2020, Mítico e seu amigo, Igor Cavalari, conhecido como Igão, fundaram o PodPah, que em menos de dois anos passou a ser considerado o maior podcast do Brasil, e já recebeu diversos prêmios. "Acho que a relação que a gente criou é rara, assim como criamos com todos aqui no Podpah. O clima de trabalho aqui é incrível, fizemos questão de trazer nossos amigos para trabalhar com a gente e o resultado disso é que todo mundo trabalha feliz, remando para o mesmo lado. A alegria que eu e o Igão mostramos é reflexo também do ambiente maravilhoso que a gente vive aqui no Podpah", disse ele, em entrevista ao jornal O Liberal, em 2023.

O paraense, inclusive, chegou a figurar na lista das 500 personalidades mais influentes da América Latina da Bloomberg em 2022. Em suas redes sociais, Mítico possui mais de 5 milhões de seguidores no Instagram.