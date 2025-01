Jornalista da Globo detona programa de Regina Casé: "Faltou graça"

Regina Casé, atriz, não teve sorte em sua volta ao humor na Globo. O programa Tô Nessa!, exibido aos domingos, não caiu no gosto do público nem da jornalista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo.

"Faltou graça"

A jornalista deu nota zero ao humorístico da atriz: "Nota zero para o Tô Nessa!, que chegou ao fim ontem e infelizmente não conquistou, apesar do talento do elenco e da direção. Faltou graça", pontuou.

Nos comentários, os internautas aprovaram a crítica do programa. "E inacreditavelmente, foi renovado para uma segunda temporada. Vai entender", "Realmente", "Foi tarde!", "Foi uma bomba. Ainda bem que acabou", "Uma bomba. Desliguei na hora que começou", dispararam os seguidores.

O sitcom contou com Valentina Bandeira, Heslaine Vieira, Luana Martau, Dan Mendes e Ju Amaral, irmã de Paulo Gustavo. A história tinha como foco de uma dona de casa que se vira nos 30 para manter as contas pagas.