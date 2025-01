Rihanna posa de fio dental e transparências para sua marca de lingerie

Rihanna causou alvoroço nas redes sociais ao exibir uma série de fotos deslumbrantes para a nova campanha de sua marca de lingerie, Savage X Fenty. A cantora posou em roupas íntimas vermelhas, destacadas por rendas e transparências, demonstrando confiança e sensualidade. As peças escolhidas, que incluíam detalhes ousados como corações cobrindo os seios e design fio dental, ressaltaram seu estilo arrojado e sensual.

Nos registros, Rihanna adotou um visual único, com um penteado que elevava parte dos cabelos em dois círculos, deixando o restante solto. As pontas tingidas de rosa conferiram um toque divertido ao visual, complementando o clima romântico e audacioso da campanha. A estrela, mãe de RZA e Riot, filhos com o rapper ASAP Rocky, continua a impressionar com sua presença magnética e sua capacidade de redefinir padrões de beleza.

A cantora também incorporou elementos simbólicos em suas fotos, posando com um arco e flecha cor-de-rosa, cujo projétil era uma rosa vermelha. Este visual evocou uma imagem de força e romantismo, destacando a temática da campanha. Em outro clique, ela apareceu com um arco de rosas, intensificando a atmosfera sensual e elegante das fotos.

Com a Savage X Fenty, Rihanna reafirma seu compromisso com a diversidade e inclusão no mundo da moda. Suas campanhas frequentemente celebram corpos de diferentes formas e tamanhos, e essa última não foi diferente. Os fãs e seguidores não pouparam elogios, destacando sua capacidade de se reinventar e inspirar confiança. A cantora e empresária continua a consolidar seu império na moda, enquanto permanece uma figura influente e admirada no cenário global.

