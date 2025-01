Saiba quanto Fernanda Torres ganhou ao vencer o Globo de Ouro

Fernanda Torres, premiada como melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro, foi agraciada com uma luxuosa bolsa de mimos avaliada em US$ 1 milhão. Organizada pela revista The Robb Report, a sacola inclui 28 itens extravagantes, entre eles, viagens exclusivas, tratamentos estéticos de ponta e produtos premium.

Entre as experiências ofertadas estão um passeio de iate pelo Triângulo de Coral na Indonésia e uma estadia de três noites em Turks e Caicos, além de um voo privado para a Finlândia para ver a aurora boreal. O pacote também conta com um lifting facial com células-tronco avaliado em US$ 40 mil e um facial com oxigênio no The Maybourne Hotel em Beverly Hills.

No segmento de bem-estar, a atriz recebeu sessões de dança personalizadas da Forward Space, uma esteira NordicTrack Ultra 1 e o sérum Pure Gold Radiance Concentrate da La Prairie. O valor da sacola, intitulada The Ultimate Gift Bag, dobrou em relação ao ano anterior, refletindo o auge do luxo e exclusividade.

Luke Bahrenburg, presidente da Robb Report, afirmou que os presentes foram pensados para elevar o prestígio e glamour da premiação. A seleção inclui ainda charutos, vinhos vintage raros e a mala Atlas Bespoke Weekender Bag como peça central.

