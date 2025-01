Lady Gaga alcança o topo da Billboard e iguala Michael Jackson

Lady Gaga, aos 38 anos, voltou a fazer história na indústria musical ao alcançar o primeiro lugar na Billboard Hot 100 com seu dueto “Die With A Smile”, gravado em parceria com Bruno Mars.

A conquista coloca Gaga no seleto grupo de artistas que lideraram a principal parada musical dos Estados Unidos em três décadas diferentes, um feito anteriormente alcançado apenas pelos lendários Michael e Janet Jackson.

Essa marca é resultado de anos de consistência artística e inovação. Na década de 2020, Gaga já havia liderado a Billboard Hot 100 com “Rain On Me”, em parceria com Ariana Grande. Seus outros sucessos que alcançaram o topo incluem clássicos como “Shallow” com Bradley Cooper (2019), “Born This Way” (2011), “Poker Face” (2009) e “Just Dance” com Colby O’Donis (2009).

Além da comemoração pelo sucesso de “Die With A Smile”, Lady Gaga deu pistas sobre o que os fãs podem esperar de seu próximo álbum. Segundo a cantora, a música, que faz parte desse novo projeto, reflete uma nova fase criativa.

“É 2025, e eu tenho uma música no topo das paradas. Estou muito ansiosa para que vocês ouçam o que eu preparei para este ano”, declarou Gaga, destacando que o álbum terá sonoridade dark-pop e será lançado ainda em 2025.

A cantora também está confirmada para um megashow no Rio de Janeiro em maio, reforçando sua presença internacional. Os ingressos para a apresentação são aguardados com grande entusiasmo pelos fãs, que veem Gaga não apenas como uma cantora, mas como uma força criativa que une música, cinema e moda de maneira singular.

Michael Jackson liderou a Billboard Hot 100 em três décadas, começando com sucessos como “Ben” nos anos 1970, passando por clássicos como “Billie Jean” e “Beat It” nos anos 1980, e culminando com hits como “Black Or White” nos anos 1990.

Janet Jackson também manteve sua relevância ao longo de três décadas, com sucessos como “When I Think of You” e “Together Again”. Agora, Lady Gaga se junta a esse grupo exclusivo, consolidando seu lugar como uma das maiores estrelas da música.

Lady Gaga: Música e Relevância Cultural

Além do sucesso nas paradas, Gaga continua a influenciar a cultura popular com seus projetos diversos. Seja como atriz em filmes como “Coringa: Delírio a Dois” ou em suas turnês icônicas, ela mantém uma conexão única com seu público. O futuro promete ainda mais conquistas para a artista que redefine o significado de longevidade no mundo do entretenimento.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis