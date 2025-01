Post Malone doa gorjeta de US$ 20.000 para barman

Post Malone, nativo de Grapevine, Texas, mostrou seu lado mais generoso e solidário durante a véspera de Natal de 2024.

O cantor surpreendeu Renee Brown, uma mãe solteira de 36 anos, com uma gorjeta de US$ 20.000 enquanto ela trabalhava como barman no The Railyard, um bar em Houston.

Esse gesto inesperado foi descrito como um “milagre de Natal” por Renee, que estava passando por um momento difícil ao ter que trabalhar longe de sua filha de nove anos durante as festas.

Em entrevista, Renee compartilhou sua emoção com o Music Mayhem, revelando que estava triste por ter que deixar sua filha para ir trabalhar e não esperava que sua noite de trabalho mudaria sua vida.

Ela agradeceu a Post Malone, que demonstrou ser “a celebridade mais humilde e simpática” que ela já conheceu. Com a gorjeta, Renee agora tem a chance de equilibrar suas finanças, pagar o aluguel e até começar a economizar para abrir seu próprio negócio, com o objetivo de poder passar mais tempo com sua filha e sair da rotina de dois empregos.

Renee compartilhou que a gorjeta não foi apenas uma ajuda financeira, mas também um enorme impulso emocional em um momento de grande necessidade. Ela afirmou que o gesto a colocou em uma posição melhor para cuidar de sua filha, permitindo-lhe planejar um futuro mais estável. O dinheiro extra também dará a ela a chance de focar em seu sonho de abrir um negócio próprio, com a esperança de não precisar mais trabalhar em dois empregos.

O sucesso de Post Malone no mundo da música

Esse gesto altruísta de Post Malone ocorreu pouco depois do lançamento de seu álbum F-1 Trillion, que foi certificado como platina pela Recording Industry Association.

Além disso, o single “I Had Some Help” (feat. Morgan Wallen) se tornou um enorme sucesso, passando seis semanas no topo da Billboard Hot 100 e também recebendo a certificação 5x platina. A colaboração de Post com Blake Shelton, “Pour Me a Drink”, também conquistou a certificação platina, solidificando ainda mais sua relevância no cenário musical.

O cantor não só tem sido reconhecido por sua generosidade fora dos palcos, mas também foi indicado a sete prêmios no próximo Grammy Awards, incluindo Melhor Álbum Country, Melhor Canção Country e Melhor Performance de Dupla/Grupo Country. Esses feitos destacam a crescente carreira de Post Malone, tanto na música quanto no impacto positivo que ele continua a gerar em sua comunidade.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis