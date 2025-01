Will Smith desmente rumores sobre participação em “Matrix 5”

Na manhã de segunda-feira (6 de janeiro), Will Smith deixou os fãs da franquia Matrix em alvoroço com uma postagem misteriosa no Instagram, que parecia sugerir que ele poderia interpretar Neo no próximo filme da série.

O vídeo, compartilhado pelo ator, contou com um estilo visual reminiscentemente digital, lembrando a estética da icônica série de ficção científica. Nele, Smith revelou que em 1997 os irmãos Wachowski haviam oferecido o papel de Neo a ele, mas que ele recusou a oportunidade, escolhendo “Wild Wild West” em seu lugar.

A postagem gerou uma enxurrada de especulações e discussões nas redes sociais sobre o possível retorno de Smith à franquia, com muitos fãs imaginando como seria a versão de Matrix com ele no papel principal, originalmente interpretado por Keanu Reeves.

A ideia de um “Neo alternativo” foi o que mais alimentou as conversas, mas fontes internas, conforme reportado pelo The Hollywood Reporter, afirmaram que Will Smith não fará parte do próximo filme da franquia, intitulado Matrix 5. O filme, que já tem desenvolvimento confirmado para 2024, será dirigido por Drew Goddard, e Smith não está envolvido no projeto, desmentindo os rumores gerados pela sua postagem.

A postagem de Smith trouxe à tona um capítulo fascinante da história de Matrix, quando os Wachowski ofereceram a ele o papel de Neo antes de Keanu Reeves ser escalado. Smith revelou que, na época, achou que o papel não se encaixava com sua carreira e escolheu trabalhar em Wild Wild West em vez de aceitar o desafio de Matrix. A reflexão no post gerou uma onda de nostalgia entre os fãs, que começaram a questionar como a história da icônica franquia teria sido diferente com Will Smith como o protagonista.

A postagem provocativa não passou despercebida e gerou discussões sobre o impacto que sua participação teria tido na franquia. No entanto, ao que tudo indica, a chance de Smith se juntar a Matrix 5 não se concretizou, com ele concentrando suas energias em outros projetos.

O Retorno Musical de Will Smith

Apesar de não estar se juntando à franquia Matrix, Will Smith está se preparando para um retorno à música. O ator e rapper, que não lança um álbum de estúdio desde 2005, tem provocado seu retorno à indústria musical com o lançamento de novos singles, incluindo “Work of Art” com seu filho Jaden Smith e o rapper Russ. Smith também surpreendeu os fãs ao aparecer inesperadamente no Coachella de 2024 durante o set de J. Balvin. Sua música mais recente, “You Can Make It”, foi apresentada no BET Awards de 2024.

Em entrevistas, Will Smith revelou que está trabalhando em um novo álbum, intitulado provisoriamente Dance in Your Darkest Moments. Ele descreve este projeto como o mais pessoal e poderoso que já fez, prometendo uma experiência musical intensa e reflexiva. Com esse novo trabalho, o ator parece estar explorando novas dimensões em sua carreira, longe da tela grande, mas ainda muito focado em sua expressão artística.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis