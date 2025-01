Selena Gomez ganha presente inusitado de noivado

Selena Gomez está vivendo um momento de grande felicidade em sua carreira e vida pessoal.

Além das indicações duplas no Globo de Ouro 2025, pela sua atuação na série Only Murders in the Building e no filme Emilia Pérez, a artista recentemente anunciou seu noivado com o produtor musical Benny Blanco.

Em sua participação no programa Jimmy Kimmel Live! na última segunda-feira (6 de janeiro), Selena compartilhou algumas histórias divertidas sobre essa nova fase da sua vida, incluindo detalhes sobre o presente de noivado mais inusitado que já recebeu.

Em sua visita ao programa de Kimmel, a cantora foi surpreendida com um presente não convencional, que causou boas risadas no palco. Jimmy Kimmel, conhecido por seu humor irreverente, revelou um item que ele achou perfeito para o noivado de Selena e Benny: uma “Daddy Saddle” (uma espécie de sela de brinquedo).

“Não é um presente tradicional, mas acho que você e Benny vão realmente adorar”, disse Kimmel, colocando o objeto na mesa. A reação de Selena foi instantânea, cobrindo o rosto em falso horror. Kimmel, claro, explicou a natureza do presente de maneira bem-humorada.

“Você pode andar por aí em Benny de uma forma saudável”, disse ele, antes de se corrigir, explicando que talvez fosse mais um presente de brincadeira do que algo prático. Selena, sempre com seu jeito descontraído, riu e brincou com a situação, tornando o momento descontraído e divertido para os telespectadores.

Esse tipo de humor foi algo que permeou a conversa, com Kimmel tentando justificar o presente peculiar. A atriz, por sua vez, não deixou de se divertir com a situação. “Eu não sei o que Benny vai achar disso, mas tenho certeza de que será um presente curioso”, comentou. A leveza e o humor de Selena e Jimmy tornaram o momento ainda mais memorável para os fãs.

Selena Gomez: Bastidores do Globo de Ouro

Além do presente incomum, Selena também compartilhou alguns bastidores de sua experiência no Globo de Ouro de 2025, especialmente sobre o momento em que seu colega de elenco em Only Murders in the Building, Martin Short, tentou “roubar” seu anel de noivado. Durante a cerimônia, Selena foi vista exibindo seu anel para Short, que fez questão de brincar com ela, puxando o anel de forma brincalhona. “Marty estava tentando roubar meu anel”, revelou Selena, acrescentando que o comediante estava se divertindo com a situação.

Kimmel, sempre com seu estilo humorístico, perguntou se Benny Blanco havia pedido formalmente permissão a Martin Short ou Steve Martin para se casar com Selena. Gomez, no entanto, brincou dizendo que Short “não ficou muito feliz” com a “rejeição”. A conversa também se desdobrou para uma divertida troca de mensagens entre Selena e seus colegas, com Martin Short sendo descrito como alguém que sempre tenta manter a etiqueta, mas acaba agindo de forma peculiar. “Ele sempre tenta ser educado e é muito gentil, mas às vezes se comunica de maneiras inesperadas”, explicou Selena com um sorriso.

Entre risadas e momentos descontraídos, Selena também fez questão de comentar o carinho que tem por outras figuras importantes em sua vida, como sua ídola Salma Hayek. Ela compartilhou uma história divertida sobre como Salma foi informada sobre a paixão que o pai de Selena tem por ela, o que deixou a cantora ainda mais feliz. A empatia e o bom humor de Selena, tanto nas suas interações com os amigos quanto com os fãs, são uma parte importante do que a torna tão amada.

Esse episódio no Jimmy Kimmel Live! foi um reflexo de como Selena Gomez consegue equilibrar sua carreira de sucesso com momentos pessoais e divertidos, criando uma conexão ainda mais forte com seu público.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis