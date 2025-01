Chappell Roan será destaque na festa do Oscar da Elton John

A cantora Chappell Roan foi confirmada como a grande atração musical da 33ª edição da festa de exibição do Oscar da Elton John AIDS Foundation, que ocorrerá no dia 2 de março de 2025. A notícia foi divulgada pela organização nesta terça-feira (7).

O evento, realizado anualmente desde 1992, tem como objetivo arrecadar fundos para iniciativas que combatem o HIV, o estigma LGBTQ+ e ampliam o acesso a tratamentos e educação sobre saúde. Até o momento, a festa beneficente já acumulou quase US$ 115 milhões para apoiar essas causas, consolidando-se como um marco na filantropia global.

A festa será coorganizada por Elton John, David Furnish, Jean Smart, Sheryl Lee Ralph, Neil Patrick Harris e David Burtka, e contará com um comitê de benefícios que inclui estrelas como Megan Thee Stallion, Sharon Stone, Mick Jagger e Hozier. Durante a cerimônia, os fundos arrecadados serão destinados a iniciativas da fundação que visam prevenir novas transmissões de HIV, combater a discriminação e oferecer suporte a comunidades vulneráveis.

Elton John destacou a importância da música como ferramenta de transformação. “A música sempre foi uma força para unir comunidades, aumentar a conscientização e inspirar esperança na luta contra a AIDS. Hoje, enquanto a doença ainda tira uma vida a cada minuto, esse espírito continua a impulsionar nossa missão de acabar com a epidemia e garantir acesso igualitário ao tratamento”, declarou o músico, ressaltando sua satisfação em contar com Chappell Roan como artista principal da noite.

Chappell Roan: O sucesso meteórico

Chappell Roan, que ganhou destaque com o lançamento de seu álbum de estreia The Rise and Fall of a Midwest Princess, promete encantar os presentes com sua autenticidade e energia. O álbum, que alcançou a segunda posição na Billboard 200, consolidou a artista como uma das principais revelações musicais dos últimos anos.

Além do sucesso comercial, Roan acumulou performances marcantes em festivais renomados, como Coachella e Governors Ball em 2024, conquistando elogios da crítica e dos fãs. Elton John celebrou a escolha da artista, descrevendo-a como “ousada e autêntica, representando o poder transformador da música”.

Com uma combinação de música, solidariedade e grandes estrelas, a festa de exibição do Oscar de 2025 promete ser uma noite inesquecível e de grande impacto social.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis