Andressa Urach grava vídeo provocante com a nora e deixa internautas em choque

Reprodução/Instagram Andressa Urach e Gabi Ayala

Na última segunda-feira, 6, Andressa Urach voltou a movimentar as redes sociais. Em um momento de diversão em família, a influenciadora surpreendeu ao compartilhar um vídeo que gerou reações intensas entre seus seguidores.

Durante um passeio de barco ao lado do namorado, Cassiano França, e do filho, Arthur Urach, acompanhado de sua namorada, Gabi Ayala, Andressa protagonizou uma cena que deu o que falar. No registro, a modelo pediu à nora para aplicar protetor solar em seu corpo. O gesto, que já tinha um tom provocativo, foi marcado por um pedido inusitado: "mais para baixo", sugerindo, com bom humor, uma massagem especial. A interação foi pontuada por risadas e comentários irreverentes, típicos da personalidade extrovertida de Andressa.

Vestindo um biquíni que ressaltava sua forma física, a ex-Miss Bumbum usou ainda sua famosa língua bifurcada para reforçar a brincadeira. O vídeo rendeu uma avalanche de comentários, misturando elogios, críticas e até algumas piadas inesperadas. "Satanás se benze quando vê Andressa" e "A sogra que eu queria ter" foram apenas algumas das reações que viralizaram.

Vale lembrar que Andressa e Gabi já haviam chamado atenção anteriormente ao produzirem conteúdos adultos juntas, reforçando o jeito ousado e sem tabus da influenciadora. Mais uma vez, ela provou que sabe como causar alvoroço na internet.