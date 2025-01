Tudo sobre o primeiro show solo de Jinjin, do ASTRO - (crédito: TMJBrazil)

Jinjin, integrante do grupo de K-pop ASTRO, está pronto para dar um passo marcante em sua carreira com seu primeiro show solo, programado para 16 de fevereiro de 2025 em Seul. O evento, intitulado “JINJIN [JIN LAB Vol.1: Find Your Groove]”, faz parte de seu projeto musical em andamento, JIN LAB, lançado em março de 2024.

Este será o primeiro show solo de Jinjin em seus nove anos de trajetória musical, desde sua estreia com o ASTRO em 2016. O anúncio gerou grande entusiasmo entre os fãs, que aguardam ansiosamente para vê-lo explorar novas possibilidades artísticas no palco.

No projeto JIN LAB, Jinjin tem demonstrado sua versatilidade como artista ao lançar faixas inéditas mensalmente. Canções como “Good Enough”, “For me (feat. MRCH)”, “Self-Esteem”, “You”, “Farewell Letter”, “Carry On”, “Here”, “Runaway” e “Beat that Drum” destacam suas habilidades como compositor e produtor musical.

Os ingressos para o show estarão disponíveis para compra a partir de 14 de janeiro, com expectativa de alta demanda devido à popularidade do artista e ao significado especial deste momento em sua carreira.