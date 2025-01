Marido de Priscila Fantin se pronuncia sobre atriz no "BBB 25"

Bruno Lopes abriu o jogo em torno dos diversos rumores que surgiram acerca da sua participação com a esposa, Priscila Fantin, no BBB 25. A edição do reality show da Globo estreia na próxima segunda-feira (13), e o nome do casal foi cotado para integrar o ‘Camarote’.

Em entrevista à revista Quem, o ator e coach assegurou que eles não estarão na casa mais vigiada do Brasil. "Estamos recebendo muito carinho das pessoas, que estão manifestando a torcida por nós. Está sendo muito gostoso saber o quanto somos queridos por todos. De verdade, é tocante. Mas não será dessa vez que eles vão nos ver nesse reality", afirmou ele.

Todavia, apesar da negativa de estarem dentro do BBB 25, o marido de Priscila Fantin não descartou a possibilidade de topar o convite em outra oportunidade. "A gente sempre pensa na possibilidade de participar, seja qualquer trabalho, conforme o momento em que estamos na vida", afirmou Bruno Lopes.

"Então, nunca descartaremos a participação. Seria um grande desafio e me agrada muito vencer desafios", concluiu ele. Além deles, surgiu uma lista recente com supostos nomes que podem estar no BBB 25, incluindo os atores Vitória Strada, Diogo Almeida e até mesmo a musa fitness Gracyanne Barbosa.