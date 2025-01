Agatha Moreira entrega sobre planos de gravidez com Rodrigo Simas

Agatha Moreira abriu o coração sobre as expectativas pelo seu aniversário de 33 anos, que serão completados no próximo dia 19 de janeiro, e as novas perspectivas acerca da vida pessoal com o namorado, Rodrigo Simas.

Em entrevista ao portal Gshow, a atriz, no ar na novela Mania de Você, da Globo, confessou sua percepção sobre maternidade, e que o desejo de construir uma família com o também ator, não é uma prioridade, pelo menos por agora. "Não dá para colocar um filho no mundo por capricho, vaidade. Ainda não tomamos essa decisão", disse.

Agatha Moreira, inclusive, não descarta a possibilidade de congelar os óvulos para poder engravidar no futuro. "Infelizmente, uma decisão tão importante como essa esbarra em questões que não podemos controlar. O congelamento de óvulos é um passo importante para a mulher ter um pouco mais de tempo para amadurecer essa escolha", declarou ela.

"Não teria nenhum problema em realizar esse procedimento, se achar que vai ser algo importante para mim", explicou a atriz, que vive um relacionamento com Simas desde 2018, e estão morando juntos desde 2020, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.