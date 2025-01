Giovanna Ewbank aposta na ousadia e choca com abdômen - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Giovanna Ewbank, atriz, chocou os seguidores nesta terça-feira (07), ao publicar alguns cliques com biquíni de oncinha e chapéu de cowboy. A esposa de Bruno Gagliasso chocou com o abdômen trincado.

"E alguém reparou no chápeu?", "Você é linda demais", "Gostosa", "Coisa mais perfeita", "Sempre bela", "Gata", "Ai, para de ser tão gata, Gio. Tu é muito linda", dispararam os seguidores.

Mas nem tudo são flores. Recentemente, a influencer relatou os inúmeros comentários negativos que recebe, principalmente sobre sua aparência. Em seu perfil nas redes, ela gravou um vídeo em resposta aos comentários maldosos.

"Esse vídeo, na verdade, é um pontapé para uma discussão, para que a gente tenha mais compaixão, mais cuidado, delicadeza uns com os outros. Dessa vez, eu não fiquei chateada com essa mensagem, mas eu tenho certeza que a minha adolescente interior ficou, como muitos adolescentes do mundo", comentou.