Grazi Massafera revela ajuda de Pedro Bial para salvar imagem

Grazi Massafera, atriz, fez um duro relato sobre a fama após participação no BBB 5. Ela concedeu entrevista no primeiro episódio do BBB: O Documentário, que a Globo exibiu nesta terça-feira (07), um esquenta para o BBB 25, e comentou que Pedro Bial foi decisivo para ela desacreditar na imagem de "loira burra".

"Dentro de mim sempre existiu essa menina muito obstinada que eu nem achava que existia. Acho que o Bial foi o primeiro a pincelar isso sobre mim mesma, esse olhar sobre mim mesma, de acreditar que sou capaz, que sou mais que uma miss que é considerada linda, mas burra. (…) Me achava loira burra", desabafou.

A atriz reforçou que fica conta contente em ser uma referência de sucesso para futuras pessoas que pretendem participar do reality, mas confessou que nem tudo é "conto de fadas."

"Quem entra, entra com o sentimento de se tornar uma Sabrina, uma Grazi. É bom que acredite que é possível, porque é, mas não é fácil, não é simples, não como um conto de fadas, né?", disparou.

Mais cedo, Grazi Massafera foi flagada circulando de biquíni com o ator e modelo italiano Alvise Rigo, em Fernando de Noronha. Com peitoral farto, o rapaz mostrou boa forma.