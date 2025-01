Taylor Swift: vinil 'Lover (Live From Paris)' esgota em tempo recorde

O álbum Lover (Live From Paris), um dos mais raros da carreira de Taylor Swift, teve sua nova edição em vinil disponibilizada para compra nesta semana.

Assim que a cantora anunciou o relançamento em suas redes sociais e por e-mail, os fãs reagiram com entusiasmo.

No entanto, a euforia foi seguida por frustração para muitos, já que o estoque esgotou em menos de uma hora, contrariando a previsão de três dias de vendas.

Embora tenha sido lançado em um formato limitado, especula-se que entre 100.000 e 150.000 cópias tenham sido vendidas nos Estados Unidos em tempo recorde. Isso pode colocar o álbum entre os mais vendidos da semana, mesmo sem suporte de streaming. Para efeito de comparação, o atual líder da Billboard 200, o álbum deluxe de SZA, alcançou o topo com 130.000 unidades equivalentes.

Taylor Swift: A valorização do item entre colecionadores

A versão original de Lover (Live From Paris), lançada de forma extremamente restrita em fevereiro de 2023, já era considerada uma joia entre os fãs, com cópias sendo revendidas por mais de US$ 1.000. Apesar da nova prensagem, o valor da edição inicial deve permanecer alto, especialmente devido às diferenças de acabamento, como as cores exclusivas do primeiro lote. Enquanto isso, a edição relançada também começou a aparecer em sites como eBay, com preços que ultrapassam os US$ 100.

Com cada lançamento, Taylor Swift não apenas reafirma sua conexão com os fãs, mas também transforma seus álbuns em itens disputados e valorizados no mercado.

