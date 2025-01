Jimin, do BTS, bate novo recorde no Spotify com o single “Who” - (crédito: TMJBrazil)

Jimin, membro do BTS e um dos artistas mais amados do K-pop, acaba de conquistar mais um marco histórico em sua carreira solo.

A música “Who”, lançada em 19 de julho de 2024 como o principal single do álbum MUSE, ultrapassou oficialmente 1,3 bilhão de execuções no Spotify. Essa façanha faz de Jimin o primeiro solista coreano a alcançar esse número com duas músicas na plataforma, sendo a outra Like Crazy, do álbum Face (2023).

Com apenas 5 meses e 2 semanas após seu lançamento, “Who” tornou-se a música mais rápida de um artista asiático a alcançar a marca de 1,3 bilhão de streams. Esse desempenho impressionante consolida ainda mais Jimin como um nome influente no cenário global da música, reforçando seu impacto tanto dentro quanto fora do BTS.

Além de estabelecer recordes, Who também recebeu elogios por sua produção e performance vocal, mostrando a versatilidade e o amadurecimento artístico de Jimin como solista.

O sucesso de Jimin não é apenas numérico. Seus trabalhos solo têm recebido reconhecimento global por sua qualidade e autenticidade. Em uma recente transmissão ao vivo, Jungkook, companheiro de BTS, comentou sobre as músicas de Jimin, destacando como elas “se encaixam perfeitamente em seu estilo e voz”. Jungkook, que está servindo ao lado de Jimin no exército, também compartilhou momentos de descontração entre os dois, como cantar juntos e conversar sobre música.

Jimin: O impacto de “MUSE” no cenário musical

O álbum MUSE, que carrega a faixa “Who”, tem sido um divisor de águas na carreira solo de Jimin. Além de conquistar recordes, o projeto foi elogiado por sua produção sofisticada e letras que mostram a profundidade emocional do artista. O disco também ajudou a ampliar a base de fãs de Jimin, atraindo admiradores de diferentes partes do mundo.

Com o sucesso de “Who” e o impacto de MUSE, Jimin continua a abrir novos caminhos para artistas coreanos no cenário musical global, provando que seu talento e carisma vão muito além dos limites do K-pop.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis