Shakira surpreende fãs com vídeo de ensaio da nova turnê

Os fãs de Shakira estão em contagem regressiva para a estreia de sua nova turnê, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que passará pelo Brasil no próximo mês com apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Recentemente, a cantora colombiana divulgou, aparentemente por engano, um vídeo de seus ensaios no Pinterest, onde aparece caracterizada como sereia. O vídeo foi rapidamente excluído, mas não antes de ser salvo por fãs atentos.

No vídeo vazado, Shakira aparece usando uma cauda de sereia, sentada em uma enorme âncora suspensa. O cenário ganha ainda mais destaque quando a artista realiza acrobacias e salta em um mergulho, aparentemente em uma piscina no palco. Apesar da curta duração, a prévia foi suficiente para gerar grande entusiasmo e especulações sobre o nível de grandiosidade dos shows.

Embora o vídeo tenha sido apagado logo após a publicação, muitos acreditam que a ação pode ter sido uma estratégia para aguçar a curiosidade dos fãs. Independentemente disso, ficou claro que a turnê promete ser visualmente impressionante e inovadora.

Shakira accidentally posted a video of the rehearsals of her upcoming stadium tour on her Pinterest account ??

The video is now deleted but it’s getting viral on tiktok pic.twitter.com/0efs7Vi6zy

— al (@taykirahaze) October 21, 2024