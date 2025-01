BSS do SEVENTEEN retorna com o EP ‘Teleparty’ - (crédito: TMJBrazil)

Quase dois anos após o lançamento de seu primeiro EP, Second Wind, a subunidade BSS, formada por Seungkwan, DK e Hoshi, do grupo sul-coreano SEVENTEEN, está de volta com o aguardado Teleparty.

O EP de três faixas chega como uma celebração à conexão, enfatizando a importância de viver e aproveitar os momentos simples da vida.

Desde sua estreia em 2018, com o single Just Do It, o BSS destacou-se por seu carisma e energia únicos, conquistando uma base de fãs apaixonada. O retorno com Teleparty representa um novo marco em sua trajetória, trazendo uma mensagem de empatia e alegria. Inspirado na junção dos conceitos de “telepatia” e “festa”, o EP reflete a ideia de uma conexão emocional entre pessoas, independentemente das circunstâncias.

O trailer promocional do álbum apresenta o trio como “embaixadores da juventude”, transmitindo uma mensagem de otimismo e presença no momento. “Juventude é saber aproveitar a vida no presente”, declaram. A narrativa conecta públicos de todas as idades, desde estudantes a trabalhadores e idosos, mostrando que a verdadeira juventude transcende a idade cronológica.

SEVENTEEN: Diversidade sonora em destaque

O Teleparty consolida a versatilidade musical do BSS ao explorar diferentes gêneros. A faixa-título, CBZ (Prime Time), mistura swing e influências country em um ritmo contagiante. Já Happy Alone resgata o estilo new jack swing, evocando uma atmosfera retrô, enquanto Love Song mergulha em uma vibração de R&B dos anos 2000, trazendo um toque de nostalgia e suavidade.

O lançamento reflete o amadurecimento artístico do trio, que soube equilibrar inovação musical com sua marca registrada de autenticidade. Além disso, o EP será celebrado com uma festa especial para fãs no CG Art Hall, em Seul, no dia 12 de janeiro, reforçando a conexão próxima que o BSS mantém com seu público.

O Teleparty não é apenas um retorno aguardado, mas também um convite para desacelerar e valorizar os momentos preciosos da vida cotidiana. Ouça agora e deixe-se envolver pela energia vibrante do BSS.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis