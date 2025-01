Sabrina Carpenter fala sobre o Grammy e sucesso global

Conforme entrevista feita pela Billboard… Após mais de uma década de dedicação à música, Sabrina Carpenter viu seu trabalho atingir novos patamares em 2024.

O lançamento de seu sexto álbum, Short n’ Sweet, trouxe a cantora de 25 anos para o centro das atenções, acumulando recordes e conquistando seis indicações ao Grammy 2025. Em entrevista à PEOPLE, Carpenter destacou o valor da autenticidade em sua trajetória e celebrou os passos que a levaram ao estrelato global.

“Sempre fui fiel a mim mesma e ao que acredito. Minha carreira é resultado de pequenos passos que, ao longo do tempo, me trouxeram até aqui,” disse a artista, que começou sua jornada no Disney Channel e evoluiu para uma das principais vozes da música pop atual.

O álbum Short n’ Sweet marcou um divisor de águas na carreira de Carpenter. Estreando em primeiro lugar na Billboard 200, ele se consolidou como um fenômeno mundial, impulsionado por sucessos como “Espresso”, “Please Please Please” e “Taste”.

Além de conquistar o público nos Estados Unidos, o álbum também liderou as paradas globais da Billboard, reforçando o alcance internacional da cantora.

Em 2024, Sabrina se tornou a primeira artista solo desde os Beatles a emplacar dois hits simultâneos no Top 3 da Billboard Hot 100. O single “Please Please Please” alcançou o topo, enquanto “Espresso” ficou em terceiro lugar. Ela também fez história ao ser a primeira mulher a ter três músicas no Top 10 do Hot 100 por cinco semanas consecutivas, superando recordes anteriores.

Refletindo sobre o impacto global de seu trabalho, Carpenter afirmou: “Ainda não consegui absorver tudo completamente. Tento estar presente no momento, mas é emocionante ver minhas músicas conectando tantas pessoas ao redor do mundo. Escrever é minha paixão, e saber que isso toca tantas vidas é gratificante.”

Sabrina Carpenter: Turnê e indicações ao Grammy

Após o sucesso de seu álbum, Sabrina embarcou em sua primeira turnê de arenas na América do Norte, entre setembro e novembro de 2024. Com shows esgotados, experiências interativas para os fãs, e colaborações como os pop-ups “Sweet Spot” da T-Mobile, a turnê consolidou ainda mais sua relação com o público. “Conectar-me com os fãs todas as noites foi a melhor parte. Desde os figurinos até os cartazes criativos, a energia deles tornou tudo inesquecível,” disse ela.

Agora, a cantora se prepara para a etapa europeia da turnê, que começa em março de 2025. “Há lugares que não visito há anos, e estou animada para descobrir qual público será o mais barulhento,” comentou com entusiasmo.

Apesar de ser uma veterana com seis álbuns lançados, Sabrina recebeu sua primeira indicação ao Grammy como Melhor Artista Revelação, além de outras categorias importantes como Álbum do Ano, Canção do Ano e Melhor Álbum Pop Vocal.

Para ela, esse reconhecimento é a realização de um sonho de infância. “Sempre sonhei com isso, e ser reconhecida desta forma é uma honra. É o reflexo de anos de trabalho e dedicação,” declarou a cantora, que está pronta para um 2025 repleto de conquistas e novos desafios.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis