Internautas resgatam cena de sexo gay com Alvise Rigo, novo affair de Grazi Massafera

Reprodução/Netflix Damiano Gavino e Alvise Rigo em cena de Nuovo Olimpo

A vida amorosa de Grazi Massafera, de 42 anos, ganhou um novo capítulo. Nos últimos dias, a atriz foi flagrada ao lado do modelo e ator italiano Alvise Rigo, de 32 anos, em um passeio pelo Rio de Janeiro. O suposto novo casal aproveitou as belezas da cidade maravilhosa, incluindo uma trilha até o Morro Dois Irmãos e um passeio pelo Morro do Vidigal. A dupla foi vista retornando tarde da noite de mototáxi, despertando especulações sobre um possível romance.

Não parou por aí: depois do roteiro no Rio, os dois viajaram para o paradisíaco arquipélago de Fernando de Noronha. Lá, foram flagrados em momentos de carinho, desde um passeio de barco com amigos até um jantar romântico em um restaurante da ilha.

Alvise Rigo apareceu nu em cena de sexo gay

O affair despertou a curiosidade dos fãs sobre o passado de Alvise Rigo, um ator e modelo natural de Veneza. Antes de alcançar destaque no audiovisual, ele viveu uma trajetória multifacetada: foi jogador de rugby e também trabalhou como segurança. Com 1,87 metro de altura e 90 kg, o italiano construiu uma sólida carreira como modelo, incluindo ensaios ousados, e ganhou notoriedade no cinema.

Um detalhe que chamou a atenção dos internautas foi a redescoberta de uma cena de sexo gay protagonizada por Alvise no filme italiano Nuovo Olimpo, dirigido por Ferzan Özpetek. Na produção, o ator contracena com Damiano Gavino em uma sequência intimista que termina com ele completamente nu, exibindo até o bumbum. Após o romance com Grazi vir à tona, trechos da cena começaram a circular nas redes sociais, reacendendo o interesse pelo trabalho do modelo no cinema.

Embora Alvise esteja atualmente de férias no Brasil, ele já coleciona trabalhos de peso na indústria cinematográfica. Seu filme mais recente, O Quarto ao Lado (2024), do renomado Pedro Almodóvar, rendeu à atriz Tilda Swinton uma indicação ao Globo de Ouro deste ano.

Sobre o relacionamento com Grazi, os detalhes ainda são escassos. Fontes próximas apontam que o casal se conheceu em uma academia no Leblon, na Zona Sul do Rio, onde Grazi é presença constante e Alvise tem aproveitado durante sua estadia. Se a conexão entre eles é passageira ou o início de uma história mais longa, apenas o tempo dirá. Enquanto isso, o affair e a repercussão dos trabalhos de Alvise seguem movimentando as redes.