Quais famosos vão participar do BBB 25? Suposta lista de camarotes vaza

Reprodução/ Instagram Quais famosos vão participar do BBB 25 Lista de camarotes vaza

A menos de uma semana para a estreia do Big Brother Brasil 25, que acontecerá na próxima segunda-feira (25), as especulações sobre os nomes dos participantes estão intensas. O programa trará uma dinâmica diferente nesta edição, com a divisão dos participantes entre dois grupos: Pipocas e Camarotes. A novidade promete agitar ainda mais o jogo, que será disputado por duplas, com a busca pelo prêmio milionário.

Embora a lista oficial de participantes ainda não tenha sido divulgada pela Globo, alguns nomes começam a ganhar força nas redes sociais. Entre os cotados, estão figuras conhecidas do público, como a modelo Gracyanne Barbosa. Gracyanne, ex-mulher do cantor Belo, revelou, em entrevista recente, que já recebeu convites para participar de reality shows, mas, por enquanto, não tem interesse em entrar no Big Brother. "Não tenho essa vontade no momento. Prefiro continuar meu trabalho fora", afirmou.

Outro nome que surge com força para a edição é o do arquiteto Mateus Pires Lemos, que pode estar no elenco do Camarote ao lado da atriz Vitória Strada. Vitória, por sua vez, se mostrou indecisa, deixando claro que, apesar de não ter interesse imediato, não descartaria a participação: "Eu não tenho o intuito de participar, mas quem sabe no futuro?", disse.

O ator Diogo Almeida, conhecido por sua atuação na novela Amor Perfeito, também aparece entre os cotados. A especulação é de que ele entre no confinamento com sua mãe, Vilma Maria, formando uma dupla inusitada para o reality. A participação de Diogo seria uma surpresa, já que ele esteve em destaque recentemente no The Masked Brasil.

Porém, nem todos os nomes são confirmados, como é o caso de MC Loma e Mariely Santos, que já negaram sua presença no programa. Em uma postagem no Instagram, Mariely desmentiu os rumores, afirmando que estava em Madureira, distante do confinamento.