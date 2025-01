Reprodução/ Instagram Andressa Urach revela detalhes picantes de breve romance com Neymar

Andressa Urach, conhecida por sua personalidade polêmica e presença marcante nas redes sociais, surpreendeu ao revelar detalhes de um breve relacionamento com o jogador Neymar. Durante sua participação no podcast Moskitalks, a influenciadora não poupou palavras ao descrever o affair, despertando grande repercussão entre os fãs e a mídia. "Eu já fiquei com ele também, eu já fiquei com todos os amigos dele […] não queria dar essa moral pra ele, ele se achava muito, sabe?", confessou, arrancando risadas e comentários dos presentes.

A revelação foi feita de maneira descontraída, com Andressa explicando que inicialmente relutou em se envolver com Neymar, mas acabou cedendo. "Mas teve um dia que eu falei: ‘Ai, vou fazer essa caridade.’" A sinceridade da influenciadora deu o tom da conversa, que rapidamente viralizou, tornando-se um dos assuntos mais comentados do dia.

Em meio ao bate-papo, o apresentador do Moskitalks, Moskitão, aproveitou para brincar com a situação, perguntando se Neymar teria cometido alguma "falta" ou "caído" durante o encontro. Andressa respondeu com bom humor, dizendo: "Ele só não conseguiu terminar o segundo tempo." A declaração, feita em tom de brincadeira, foi suficiente para aumentar ainda mais a curiosidade e os comentários dos internautas.

O episódio reforça a imagem de Andressa como uma figura pública que não teme expor suas experiências e opiniões de forma aberta e sem filtros. Sua participação no podcast destacou sua habilidade de transformar situações pessoais em conteúdos virais, mantendo-se relevante e frequentemente no centro das atenções digitais. Com declarações que mesclam humor e revelações, Andressa Urach continua a se afirmar como uma das personalidades mais comentadas e seguidas no cenário das celebridades brasileiras.