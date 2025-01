A confirmação da causa da morte de Liam Payne

A investigação conduzida pelas autoridades do Reino Unido revelou oficialmente a causa da morte de Liam Payne, ex-integrante da famosa banda One Direction, que faleceu em 16 de outubro de 2024, em Buenos Aires, Argentina. De acordo com o inquérito, o cantor de 31 anos sofreu um politrauma, que se refere a múltiplas lesões traumáticas causadas por um impacto significativo em várias partes do corpo e sistemas orgânicos.

A confirmação foi feita por médico legista, que atestou a causa médica do óbito. Liam Payne, que estava hospedado em um hotel na capital argentina, caiu de uma varanda, o que resultou nas lesões fatais. A tragédia gerou grande comoção entre fãs e colegas de profissão, que expressaram suas condolências e lamentaram a perda do talentoso cantor.

O cantor deixa para trás um legado de sucessos, tanto com o One Direction quanto em sua carreira solo. Além disso, Liam era pai de um filho de 7 anos, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole. A perda prematura de Payne, que tinha muito a oferecer ao mundo da música, foi sentida por uma legião de fãs ao redor do planeta.

O decreto de prisão contra os acusados da morte de Liam Payne

A Justiça argentina formalizou o processo contra os cinco acusados pela morte de Liam Payne, que ocorreu em outubro. De acordo com o site Infobae, a juíza responsável pelo caso decretou a prisão preventiva de dois dos acusados: Braian Paiz, garçom do hotel, e Ezequiel Pereyra, funcionário do estabelecimento onde o cantor britânico estava hospedado.

Liam Payne, conhecido mundialmente por sua carreira como integrante do One Direction, faleceu após cair do terceiro andar do hotel CasaSur, em Buenos Aires. A autópsia revelou que o cantor estava sob o efeito de drogas e álcool no momento da queda, o que levou à abertura de uma investigação detalhada sobre as circunstâncias de sua morte.

Paiz e Pereyra são acusados de fornecer drogas a Payne, o que teria contribuído para o trágico incidente. Já o empresário Roger Nores, acusado de abandono de pessoa seguido de morte e facilitação de entorpecentes, foi processado por homicídio culposo. Além deles, Gilda Martín, gerente do hotel, e Esteban Grassi, responsável pelo estabelecimento, também estão sendo investigados pelo envolvimento no caso.