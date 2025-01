Mari Ávila grava com ator pornô espanhol: "O maior da atualidade"

Através do Instagram, a influenciadora digital posou sob uso de uma lingerie preta, ao lado do modelo e também influenciador, que surgiu com a camisa desabotoada, e deixou em evidência a barriga sarada - (crédito: Reprodução/Instagram/@mariavila.01)

Mari Ávila, criadora de conteúdos adultos que é musa do OnlyFans e top 1 na plataforma Privacy, usou as redes sociais nos últimos dias e despertou a curiosidade dos seguidores de plantão, ao posar com o ator pornô espanhol Máximo Garcia.

Através do Instagram, a influenciadora digital posou sob uso de uma lingerie preta, ao lado do modelo e também influenciador, que surgiu com a camisa desabotoada, e deixou em evidência a barriga sarada. Na legenda, a beldade animou os assinantes de seus conteúdos ao anunciar a gravação do vídeo íntimo.

"O maior da atualidade"

"Se tem foto, tem vídeo (com simplesmente o maior ator da atualidade, Máximo Garcia)", escreveu Mari Ávila. Nos comentários, os internautas reagiram. "Tenho inveja dele", "Meu sonho", "Queria ser ele nessa hora", "Essa mulher é linda demais, procuro um defeito e não acho", disseram alguns.

Para quem não sabe, Maximo Garcia, que é conhecido nas redes sociais e nas plataformas adultas, nasceu na Espanha, mas atualmente mora no Brasil. Em 2024, ele chamou atenção por ter sido "presentado" pela então esposa, Luiza Marcato, com uma festa de despedida de solteiro que reuniu 15 mulheres. A união, selada em maio, no entanto, não durou muito e eles decidiram se separar dois meses depois.