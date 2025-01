Ketlen Silva, a influencer que disputa o Miss Silicone Brasil

Ketlen Silva, influencer, está com presença confirmada no Miss Silicone Brasil 2025. A ideia do concurso é premiar a dona dos seios mais bonitos e turbinados do país. Sem rodeios, a beldade confessou que tem muitas chances de vencer a inusitada competição.



"Meus seios são lindos e vou dar o meu melhor no concurso. Adorei estar participando de mais um concurso!", prometeu. Esse não é o primeiro concurso que Ketlen participa. Ela já marcou presença no Miss Bumbum Brasil, que já contou com participação de Andressa Urach, e também foi Musa do Palmeiras.

A influencer confessou que colocou 480 ml de próteses nos seios e ficou bastante feliz com o resultado. "A minha cirurgia plástica que eu fiz nos seios; coloquei 480ml, perfil super alto. Foi a melhor coisa que eu fiz em relação à melhora da minha autoestima. Também já fiz lipo para definir minha barriga", confessou.

Ketlen Silva acumula mais de 8 mil seguidores na rede social. A influencer reforça o discurso de empoderamento e manda recado para as mulheres. "Sinta-se bonita por ser você, não pela opinião dos outros. Você é mais poderosa do que pensa e mais bonita do que imagina, acredite no seu potencial."