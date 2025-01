"Esquisito": visual de Chay Suede em "Mania de Você" é detonado

Chay Suede, ator, mostrou nesta semana o novo visual de Mavi, em Mania de Você. Ostentando um bigode, a mudança foi alvo de críticas pelos internautas.

‘Esquisito’

"Tentando ficar feio", "Misericórdia", "Dó", "Conseguiram o impossível: deixar o Suede feio", "Não gostei ficou esquisito", "Conseguiu ficar feio", "Roberto Carlos tá melhor", dispararam os seguidores. O ator já passou por várias transformações na trama. Começou com cabelo curto e sem barba, depois cabelo longo e com barba. E agora bigode e cabelo longo. Um verdadeiro mutante.

LEIA AGORA: Grazi Massafera revela ajuda de Pedro Bial para salvar imagem

Recentemente, Chay Suede explicou o sucesso de Mavi na trama de João Emanuel Carneiro. Ele comentou que o vilão é vítima das circunstâncias da vida. "É um personagem muito específico, porque, claro, ele é um vilão, isso não tem como negar ou fugir, mas o público acompanha boa parte dos motivos que o tornam essa pessoa tão autocentrada", começou.

"Ele recebe muitas negativas na vida, ele recebe negativa da mãe, recebe negativa do grande amor da vida dele, ele é desprezado por muitas pessoas o tempo todo e acho que isso faz com que ele se torne uma pessoa muito autocentrada. É óbvio que não justifica a perversidade do caráter dele e das coisas que ele comete, mas tem por onde o público entender como as coisas se dão na vida do Mavi. Acho que isso cria uma empatia natural. Agora que ele é um vilão, ele é um vilão."

Misericórdia kkkkkkkk Ruim demais kkkkk — Thiagho silva (@Thigo93) January 8, 2025

MANOOOOOOO TÁ HORRÍVEL — Ingrid Narla (@Ingridzy) January 8, 2025

Conseguiram o impossível: deixar o Suede feio — Filipe ? (@filipecevale) January 8, 2025

Vcs tão de sacanagem, né? — MissMonroe (@MissMonroe1973) January 8, 2025