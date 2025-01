As reflexões de Lexa sobre fase atual sem bebida alcoólica - (crédito: TMJBrazil)

A cantora Lexa, que espera sua primeira filha, Sofia, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (8) para compartilhar reflexões sobre a sobriedade durante a gravidez. A artista, conhecida por sua personalidade vibrante, falou abertamente sobre sua relação com o consumo de álcool e como essa pausa tem impactado sua vida de forma positiva.

“Agora que venho praticando e vivenciando mais a sobriedade com relação a álcool, percebo o quanto minha visão sobre muitas coisas mudou. Amo uma cerveja e vou voltar a beber depois que minha filha nascer, não tem problema nenhum. Mas é impressionante como a vida dá uma virada de chave quando você está totalmente presente, quanto à disposição e à procrastinação. Vou querer adotar isso mais para a minha vida”, declarou a funkeira.

Lexa também revelou que, em um período anterior, sua relação com o álcool quase chegou a um ponto crítico. “Se tem uma pessoa que gosta de tomar uma bebida, sou eu. Cheguei a beirar um lugar meio sombrio, mas consegui me reerguer. Agora, sem beber, minha cabeça mudou muito”, desabafou, destacando os benefícios físicos e emocionais da sobriedade.

Apesar de planejar retomar o consumo de bebidas alcoólicas após o nascimento de Sofia, Lexa garantiu que isso será de forma muito mais moderada. “Impressionante como é bom não ter ressaca, inclusive moral. Sim, voltarei a beber, mas bem menos do que antes. Estou vivendo a lucidez há meses e estou curtindo essa fase”, completou.

Grávida e prestes a iniciar uma nova etapa como mãe, Lexa também compartilha os desafios e alegrias dessa jornada em suas redes sociais. Recentemente, ela e Ricardo Vianna revelaram o sexo do bebê em uma celebração intimista, mostrando que a chegada de Sofia já é um marco especial em suas vidas.