Ed Sheeran lança fundação para promover educação musical infantil

Nesta quinta-feira (9), Ed Sheeran anunciou o lançamento da Ed Sheeran Foundation, uma iniciativa voltada para incentivar a educação musical entre crianças.

Por meio de um vídeo compartilhado em suas redes sociais, o cantor e compositor explicou sua motivação para criar o projeto, destacando a importância da música em sua própria vida e o impacto positivo que ela pode ter nas novas gerações.

“Criei a @edsheeranfnd porque, recentemente, a educação musical tem recebido cada vez menos atenção. Quando eu estava na escola, a música era vista como algo secundário, algo sem importância”, comentou o artista.

Sheeran também rebateu o equívoco de que a música não é uma profissão de verdade, enfatizando o peso da indústria no Reino Unido, que emprega mais de 216 mil pessoas e movimenta cerca de £ 7,6 bilhões (aproximadamente US$ 9,3 bilhões) anualmente.

Ed falou ainda sobre os benefícios emocionais da música. “Ela foi fundamental para minha saúde mental quando eu era criança, me deu propósito e realização, mesmo antes de compor. Aprender piano ou violoncelo me ajudou muito no início da vida”, disse, reforçando a importância de defender e valorizar o setor cultural, em vez de marginalizá-lo.

Ed Sheeran: Objetivos e Impacto da Ed Sheeran Foundation

A Ed Sheeran Foundation não se limitará a ensinar crianças a tocar instrumentos musicais, mas também buscará apresentar a elas o universo completo da indústria musical. Entre os tópicos abordados pela fundação estão as etapas de composição, performance e as habilidades necessárias para ingressar no mercado profissional.

Outro foco do projeto é a acessibilidade. A fundação irá oferecer subsídios para apoiar iniciativas voltadas à educação musical em comunidades carentes, além de mapear regiões sem acesso a programas de ensino musical. Com isso, Sheeran espera democratizar oportunidades e estimular talentos que, de outra forma, poderiam passar despercebidos.

Para Ed, a música vai além de ser apenas uma forma de expressão artística. É também uma ferramenta de transformação pessoal e social, capaz de levar alegria, conectar pessoas e impactar positivamente a economia. “Nossa arte tem o poder de unir o mundo e trazer felicidade. É algo que devemos celebrar e proteger”, afirmou.

O anúncio da fundação surge em um momento em que Ed Sheeran está em alta na carreira, com a promessa de um retorno ao pop em seu próximo álbum. Além da criação da fundação, o artista reforça sua dedicação a causas que promovem a inclusão e o desenvolvimento cultural, consolidando-se não apenas como um astro da música, mas também como um defensor ativo da educação artística.

