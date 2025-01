Travis Kelce fala sobre casamentos no outono com Taylor Swift - (crédito: TMJBrazil)

Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, chamou atenção mais uma vez em seu podcast New Heights, apresentado ao lado de seu irmão Jason Kelce.

Durante o episódio de 8 de janeiro, os irmãos responderam a perguntas enviadas por ouvintes, incluindo uma curiosa sobre a viabilidade de casamentos no outono. A dúvida foi levantada por William, um ouvinte que afirmou ter recusado a ideia de sua namorada sobre se casar nessa estação, justificando que estaria ocupado assistindo aos jogos de futebol americano.

Com bom humor, Jason brincou sobre a situação, chamando-a de “ridícula” e sugerindo que o casamento já enfrentava problemas antes mesmo de começar. Travis, por sua vez, respondeu de maneira diplomática, afirmando: “Na verdade, não conheço pessoas que se casaram no outono. Meus amigos sempre fazem isso no verão.” Ele ressaltou que, para quem é fã de esportes, escolher um fim de semana em que o time preferido não enfrente um adversário forte pode ser uma estratégia sábia.

Travis ainda acrescentou que, ao evitar casamentos no outono, os casais podem priorizar a importância de datas comemorativas, como aniversários de casamento. Jason, pai de quatro filhos e com mais um a caminho, também destacou que há questões mais importantes que futebol, como não criar atritos com a esposa.

Travis Kelce: Futebol, Casamentos e as Curiosidades dos Fãs

O episódio também trouxe outro momento descontraído quando uma ouvinte fez uma pergunta inusitada: o que aconteceu com o uso de suspensórios atléticos (jockstraps) no futebol americano? Segundo ela, enquanto assistia aos jogos com sua família, percebeu que “tudo parecia estar pendurado e se movimentando” nos jogadores.

Os irmãos reagiram com surpresa e risadas, enquanto Travis respondia: “Não tão ciente quanto essa mulher sobre o que está acontecendo com os órgãos genitais durante o jogo, mas assista ao jogo pelo que você assiste ao jogo. Não estou aqui para julgar.”

Apesar das brincadeiras, Travis e Jason reservaram tempo para falar sobre os playoffs da NFL, que começam neste fim de semana. Com os Chiefs liderando a classificação da AFC, Travis terá mais uma semana de folga antes de enfrentar adversários nos dias 18 ou 19 de janeiro. O time está em busca de se tornar o primeiro a conquistar três Super Bowls consecutivos, um feito histórico.

Entre conselhos sobre casamento, debates sobre futebol e respostas a perguntas curiosas dos fãs, o episódio destacou o humor e a conexão dos irmãos Kelce com seu público, consolidando o sucesso do New Heights.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis