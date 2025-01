BBB 25: Daniel Rocha se declara para Vitória Strada e não teme fim de romance

Daniel Rocha, ator, nesta quinta-feira (09), fez um textão amoroso para sua namorada, a atriz Vitória Strada, finalmente confirmada no elenco do BBB 25. Ela vai entrar com o seu amigo Mateus Pires, no nov esquema de duplas da edição.

Em uma galeria de fotos, com direito a mãos dadas e comidinha preferida, o ator se derreteu pela atriz. "Antes de você embarcar nessa nova jornada, assistimos às nossas séries favoritas juntos! Cozinhei o seu prato preferido, aquela massa que você adora e diz que só eu sei fazer! E acredite, já até fiz só para mim, para me sentir mais próximo de você, agora que está confinada. Não vejo a hora de te ver ganhando a liderança. Assim, poderei te mandar uma mensagem, um carinho! O coração está apertado aqui, mas certamente vai suportar 100 dias, ansioso para ter você de volta", comentou.

Em um dos trechos, o ator ressaltou que não teme as intrigas que podem surgir ao longo do programa para atrapalhar o romance deles. "Sabemos que muitos vão tentar, de diferentes maneiras, gerar ruídos em nossa história. Uma história que estamos construindo de forma discreta, sempre visando preservar o amor de duas pessoas que compartilham a vida fora das câmeras. Então, nós dois temos um pedido importante a todos vocês: RESPEITO, GENTILEZA E AMOR!", reforçou.

Desde que assumiu o romance, Vitória Strada é atacada nas redes. Muitos não se conformam da atriz se envolver com um home, sendo que passou um tempo com a atriz e produtora Marcella Rica.

"As pessoas têm que entender que a bissexualidade existe. Eu acho legal ver o público comentando: ‘gente, ela é bissexual, ela nunca falou outra coisa’. A letra B existe. Eu sempre tento ver pelo lado positivo, porque a gente já está num mundo que tem tanta energia negativa. Tanta coisa pesada que a gente tem que lidar, que eu acho que a gente tem que tentar focar nas coisas positivas", desabafou ela.