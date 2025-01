Jão finaliza SUPERTURNÊ com show histórico

Conforme o colunista Raphael Araujo do portal Ofuxico, no próximo dia 18 de janeiro, Jão encerrará a SUPERTURNÊ, marcando um momento significativo em sua trajetória artística.

Reconhecida como a maior turnê de um artista da nova geração, a série de shows atraiu mais de 500 mil fãs em todo o Brasil.

A última apresentação promete ser um evento grandioso, com uma produção visual inovadora e elementos icônicos que marcaram a turnê, como o impressionante totem de LED de 30 metros e a levitação que leva o cantor ao topo de uma estrutura de palco.

“Essa turnê representa tudo o que construímos juntos até aqui. Encerrá-la dessa forma é uma maneira de retribuir todo o apoio que recebi ao longo dos anos”, declarou Jão. O repertório, recheado de sucessos como Idiota, Locadora e Alinhamento Milenar, contará também com faixas do álbum deluxe Supernova, lançado em 2024.

O ano de 2024 consolidou Jão como um dos principais nomes da música brasileira. Além de esgotar ingressos para a SUPERTURNÊ, ele brilhou no palco principal do Rock in Rio, tanto no Brasil quanto em Portugal, e conquistou indicações ao Grammy Latino com o álbum SUPER e a faixa Alinhamento Milenar. Encerrando o ano, Jão surpreendeu os fãs com uma turnê especial de Natal, que percorreu nove cidades e também teve lotação máxima.

Para 2025, o artista já tem compromissos de peso: Jão será uma das atrações do Lollapalooza em março, reforçando seu prestígio na cena musical.

Recentemente, Jão enfrentou acusações de usar ghostwriters em suas composições, levantadas por Artur Santoro, CEO da produtora Batekoo. A polêmica ganhou força após a divulgação de créditos da música Paranoid, que apontavam Jão como único responsável pela composição, produção e interpretação.

Respondendo às alegações, Jão reafirmou sua autenticidade como compositor. “Eu escrevo e produzo minhas músicas desde os 13 anos. Pode não gostar do que eu faço, mas sou eu quem cria. Espalhar algo tão grave sem fundamentos é patético”, desabafou o cantor, destacando a importância de dar crédito aos compositores na indústria musical.

Jão: SUPERTURNÊ na história

A SUPERTURNÊ não foi apenas um marco pessoal para Jão, mas também redefiniu padrões de produção e engajamento na música brasileira. Com shows lotados e uma conexão única com os fãs, a turnê é considerada um divisor de águas na carreira do artista. A despedida será mais do que um encerramento: será uma celebração de tudo o que Jão construiu até agora.

Com ingressos esgotados, a apresentação final deixa claro que Jão é mais do que uma promessa da música nacional – ele é um dos maiores nomes da nova geração.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis