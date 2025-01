Viih Tube desabafa sobre traumas com filho na UTI: "Vi ele ser puncionado" - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Viih Tube, influenciadora e ex-participante do Big Brother Brasil, compartilhou recentemente com seus seguidores uma experiência angustiante que vivenciou ao lado de seu filho, Ravi, durante seu tempo na UTI. Ela relatou os desafios emocionais que enfrentou enquanto o pequeno passava por diversos procedimentos médicos, incluindo punções, em busca de veias para a aplicação de medicamentos essenciais. Segundo Viih, houve dias em que os médicos tentaram até 17 vezes para encontrar uma veia adequada para o tratamento de Ravi, o que a deixou profundamente abalada. "Eu vi ele ser puncionado muitas vezes no hospital, teve um dia que foi 17 vezes porque precisava achar a veia dele", disse ela.

Apesar de todo o sofrimento, Viih Tube se manteve firme em sua fé. A influenciadora contou como a oração foi fundamental para lidar com a situação. "Eu comecei a orar muito. Quando abri os olhos, o sangue começou a fluir, como um milagre", revelou. Em uma das tentativas de punção em casa, quando uma enfermeira foi até sua residência, ela ainda teve receio, mas persistiu. Para ela, esse momento de fé demonstrou a força da oração e como ela acredita que Deus cuidou de seu filho.

A situação de Ravi não foi fácil, mas a influenciadora destacou como a experiência de mães de UTI é algo que poucas pessoas entendem, principalmente os procedimentos dolorosos enfrentados pelos bebês. "Mães de UTI sabem o que é uma punção para tirar sangue quando não tem veia boa", desabafou Viih, lembrando as dificuldades enfrentadas por outras mães que vivem momentos semelhantes.

Embora o quadro de saúde de Ravi tenha melhorado, o trauma vivido por Viih Tube durante o período de internação foi marcante e a experiência serviu para reforçar sua fé. Ela compartilhou sua vivência com seus seguidores para trazer mais visibilidade às dificuldades enfrentadas por famílias em situações de saúde delicadas.

