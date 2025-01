Andressa Urach abre 'vaga' para gravar pornô: "Quem tem limite é município"

Andressa Urach, aos 37 anos, surpreendeu seus seguidores ao abrir "vagas" para colaborações em suas gravações de vídeos para plataformas de conteúdo adulto, como Privacy e OnlyFans. A modelo, que recentemente retornou das férias, divulgou em seu Instagram que estará disponível para novas produções a partir de 28 de janeiro. Ela revelou que o agendamento e a coordenação das gravações estarão sob a responsabilidade de seu filho, Arthur, que gerencia sua agenda e rotina de trabalho.

Em um tom descontraído, Andressa compartilhou com seus seguidores seu entusiasmo por voltar a trabalhar nesse segmento, destacando a liberdade e a falta de limitações no seu trabalho. "Quem tem limite é município", afirmou a modelo, ressaltando sua disposição para novos projetos. Ela também incentivou os interessados a entrarem em contato diretamente com Arthur, seja nos comentários ou por mensagens diretas, para participar das colaborações.

Andressa Urach tem se destacado no universo do conteúdo adulto, alcançando grandes números de faturamento. Em suas redes sociais, ela compartilhou com entusiasmo os resultados de seu trabalho, que a levaram a conquistar uma base de fãs fiel. A modelo revelou que seus ganhos mensais com essas plataformas são milionários, o que demonstra o sucesso de sua trajetória no mercado digital.

A abertura para colaborações mostra que Urach está cada vez mais consolidada nesse ramo, e seu retorno ao conteúdo adulto reflete uma fase de reinvenção profissional. Com sua sinceridade e espontaneidade, Andressa continua a surpreender e atrair atenção, seja pelo sucesso financeiro ou pela forma como lida com sua carreira nas plataformas de conteúdo adulto.

