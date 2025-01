Gaby Amarantos quebra o silêncio sobre suposta "treta" com Manu Bahtidão

Gaby Amarantos abriu o jogo sobre como recepcionou a polêmica envolvendo Manu Bahtidão. As duas artistas, que causaram seus respectivos impactos com a questão da representatividade pela cultura do Norte a nível nacional, viraram alvo de rumores acerca de uma treta existente entre elas.

Em entrevista ao jornal Extra, a cantora refletiu acerca da fala feita pela dona do hit ‘Daqui Pra Sempre’, em que argumentou que a importância do Pará veio "do nada", ao ter sido vitoriosa no Prêmio Multishow, na categoria ‘Música Brega do Ano’.

"Não foi do nada. Não gosto desse papo de precursora, mas há quantos anos estamos aqui tentando explicar para o país o que é uma aparelhagem? Há quanto tempo Fafá de Belém furou a bolha? Temos Dona Onete, aos 83 anos, sendo uma das brasileiras a mais fechar shows no exterior. E Joelma, que é uma das grandes representantes da música do Pará? Frases como esta só me deixam em estado de alerta", disparou Gaby Amarantos. A cantora, ainda, aproveitou para afastar possível briga ou rixa com Manu Bahtidão.

"A mídia adora treta, principalmente entre mulheres. O melhor para pontuar, independentemente de qualquer rusga, é que estou aqui para torcer pelo ritmo da minha terra. Cada uma tem sua importância", declarou a artista. "Fico feliz em ver a batida do Pará no topo, mesmo que mesclada ao sertanejo. Há quanto tempo frequento premiações e não tinha ninguém do meu estado para eu apertar a mão? Queremos mais!", pontuou Amarantos.

