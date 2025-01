BBB 25: vídeo íntimo de Gracyanne Barbosa vem à tona e web se assusta

Nesta quinta-feira (09), durante o Big Day, Gracyanne Barbosa foi confirmada no BBB 25. Ela vai entrar no reality global com sua irmã, Giovanna. Mas não foi isso que surpreendeu os internautas. Um vídeo da ex do Belo se acariciando nua vazou e causou reboliço.



"Acabei de ver um video da Gracyanne Barbosa batendo siririca no meu feed to tipo?????????", "Jogaram a Gracyanne Barbosa pelada já minha tela slk", minha vida era muito melhor segundos antes de eu ver um vídeo do privacy da Gracyanne Barbosa", dispararam os seguidores.

No fim do ano passado, a influencer passou o Natal com o seu ex, Belo. Não demorou para os boatos sobre uma possível reconciliação tomarem a web. Contudo, em entrevista ao portal Léo Dias, ela explicou a decisão de passar com o pagodeiro.

"O Natal é uma data que celebra o amor, e entre a gente e as nossas famílias, existe muito amor. Não só pela nossa história, mas por cada pessoa que faz parte disso. A família dele será para sempre minha família, assim como a minha será a dele. Acho que juntos formamos uma grande e linda família", explicou.

acabei de ver os peitos da gracyanne barbosa pic.twitter.com/PpH2FijMt3

minha vida era muito melhor segundos antes de eu ver um vídeo do privacy da gracyanne barbosa — shirley (@scarletshwn) January 10, 2025

meu deus QUEM foi o amaldiçoado q jogou a gracyanne barbosa pelada na minha tl — cora (@coralennxn) January 10, 2025

ESTOU TRAUMATIZADA COM O VÍDEO DA GRACYANNE BARBOSA SENDO DJ — nalice (@tuitnalice) January 10, 2025

