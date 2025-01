Confira 8 casais que se formaram no BBB e continuam juntos até hoje

Reprodução/Instagram Casais que se formaram no BBB

Ao participar do Big Brother Brasil, muitas pessoas entram com o objetivo de ganhar o grande prêmio do reality. No entanto, ao longo da edição, outras surpresas começam a surgir. É o caso, por exemplo, de participantes que acabam se apaixonando dentro do BBB e levam o romance para além do confinamento.

Ao longo de 24 temporadas, o reality da TV Globo já uniu diversos casais. Alguns romperam a relação logo após o fim do programa, mas há também, aqueles que superaram qualquer obstáculo e continuam juntos até hoje. Muitos, inclusive, formaram uma família. Pensando nisso, o Observatório dos Famosos reuniu em uma lista, os casais que se formaram no BBB e estão juntos até os dias de hoje. Confira!

Mari Felício e Daniel Saullo, do BBB6

No BBB6, os participantes Mari Felício e Daniel Saullo viveram um breve romance logo nas primeiras semanas do reality. No entanto, ao longo do programa, eles se afastaram e tiveram outros relacionamentos na casa. Apesar disso, depois do fim do confinamento, eles se reencontraram e seguem juntos até hoje.