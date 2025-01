Reprodução/ Instagram Claudia Leitte bloqueou Ivete Sangalo Empresário explica suposta treta

O clima tenso entre Claudia Leitte e Ivete Sangalo ganhou destaque nas redes sociais após fãs notarem que as duas não se seguiam mais no Instagram. Rumores logo se espalharam, sugerindo que as cantoras de axé teriam se desentendido em uma conversa telefônica. No entanto, o empresário de Claudia, Fábio Almeida, desmentiu esses boatos, esclarecendo que não houve qualquer tipo de bate-boca entre as duas. Segundo ele, Claudia simplesmente decidiu bloquear Ivete, após uma série de acontecimentos que envolviam a mudança de uma letra de música feita por Claudia.

A polêmica começou quando Claudia Leitte alterou a letra da música "Caranguejo", substituindo a referência a Iemanjá por uma menção a Yeshua, termo que significa Jesus em hebraico. A mudança gerou críticas, com muitos acusando a cantora de intolerância religiosa. A situação se agravou quando Pedro Tourinho, secretário de cultura de Salvador, fez uma postagem em que criticava a alteração da letra e a acusou de racismo. "Quando um artista se diz parte desse movimento [Axé], mas reescreve a história, isso é racismo", escreveu ele, chamando atenção para a importância de respeitar a cultura afro-brasileira.

Ivete Sangalo demonstrou apoio ao comentário de Tourinho, curtindo a postagem e adicionando emojis de aplausos, o que reforçou o suposto distanciamento entre as duas. Claudia, por sua vez, se defendeu, destacando a importância de se discutir o racismo de maneira séria e profunda. "Não podemos negociar valores como respeito e integridade", declarou a cantora, tentando apaziguar as críticas em sua direção.

Embora o episódio tenha gerado bastante repercussão, tanto Claudia quanto Ivete preferiram não aprofundar a discussão publicamente. A relação entre as duas continua sendo um tema de especulação, mas até o momento, nenhuma das artistas fez um pronunciamento oficial sobre o rompimento. O incidente ressalta como assuntos delicados podem afetar até mesmo as amizades no meio artístico.