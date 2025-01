De top e shortinho, Deborah Secco exibe barriga definida após treino

Deborah Secco está curtindo férias em Orlando com sua filha, Maria Flor, mas nem nos momentos de lazer ela deixa de lado a rotina de exercícios. Na última quinta-feira (9), a atriz exibiu sua forma física em uma selfie após o treino, mostrando a barriga definida e o corpo em forma. Vestida com top e shortinho, Deborah continua motivada a manter seu estilo de vida fitness mesmo durante a viagem.

Em suas redes sociais, Deborah expressou orgulho de sua consistência na malhação. "Sei que estou monotemática, mas estou com muito orgulho de mim! Treinando todos os dias, a musa fitness voltou!", comentou a atriz, reconhecendo sua dedicação diária ao treino, mesmo com um guarda-roupa limitado. A atriz mostrou que está comprometida em se manter ativa e saudável, compartilhando com seus seguidores a rotina que mantém mesmo durante as férias.

Durante a estadia em Orlando, Deborah também aproveitou para procurar uma nova casa na cidade. A atriz revelou em seu Instagram que estava acompanhada por sua corretora, em busca de uma residência, sugerindo que uma mudança pode estar a caminho. "Já tem casa nova chegando", disse a atriz, deixando os fãs curiosos sobre seus planos futuros.

Orlando é um destino frequente para Deborah e sua família, especialmente por ser o local favorito de sua filha Maria Flor, devido aos famosos parques temáticos da região. A atriz, que é uma presença constante nas redes sociais, continua compartilhando momentos de sua vida, mantendo os fãs atualizados sobre suas aventuras e conquistas, sempre com uma atitude positiva e inspiradora.