O motivo de Cláudia Leitte ter bloqueado Ivete Sangalo

Após especulações sobre um possível desentendimento entre Claudia Leitte e Ivete Sangalo, que teria ocorrido devido a uma discussão por telefone, o empresário de Claudia, Fábio Almeida, se pronunciou para esclarecer os rumores. Em entrevista ao portal BNews, Fábio negou que tenha ocorrido qualquer contato telefônico entre as duas artistas e afirmou que a decisão de Claudia de bloquear Ivete nas redes sociais foi tomada unicamente por ela. “Não houve nenhuma ligação, e tudo isso aconteceu devido ao desenrolar das questões relacionadas aos movimentos de Ivete”, explicou o empresário.

O impasse entre as duas cantoras ganhou destaque nas redes sociais após Ivete curtir uma publicação do secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho. O texto de Tourinho criticava Claudia Leitte por alterar a letra da música Caranguejo (Cata Caranguejo), na qual a cantora substituiu a referência a Iemanjá por uma menção a Yeshua, figura cristã.

A postagem de Tourinho foi acompanhada de um gesto de apoio por parte de Ivete, que curtiu o conteúdo, o que gerou especulações sobre uma possível discordância entre as duas artistas. No entanto, Fábio Almeida foi enfático ao desmentir os boatos de uma discussão, destacando que, ao longo dos eventos, Claudia Leitte optou por bloquear Ivete como uma forma de se proteger emocionalmente.

O que Ivete Sangalo disse sobre morte de Carlos Pitta

Ivete Sangalo usou as redes sociais para expressar seu pesar pela morte de Carlos Pitta, cantor e compositor baiano que faleceu aos 69 anos devido a complicações do diabetes. Reconhecido como um ícone da MPB, Pitta teve um papel crucial no início da carreira de Ivete, identificando seu talento quando ela ainda era uma adolescente.

Por meio de vídeos emocionados nos stories do Instagram, Ivete lembrou com carinho do amigo e mentor. “Carlos foi muito importante no começo da minha carreira. Ele me deu a mão, carinho, um abraço, muita confiança. O primeiro violão que toquei emprestado foi o dele. Querido amigo, afetuoso e talentoso, é uma figura que guardarei para sempre no meu coração”, disse a cantora, visivelmente comovida.

A artista também recordou o momento especial em que conheceu Pitta. “Tinha 17 ou 18 anos, e ele me disse: ‘Menina, você tem uma voz muito bonita. Você vai longe.’ Desde aquele dia, criamos uma conexão que nunca se perdeu. Ele me apresentou a pessoas da música que estão na minha vida até hoje”, revelou.

Ivete finalizou a homenagem com uma mensagem de conforto à família, amigos e fãs de Carlos Pitta. “Quero que ele esteja em um bom lugar, e sei que está. Deixo aqui meu abraço apertado a todos que, assim como eu, sentirão sua falta.”