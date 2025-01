“Estou numa vibe mais leve”: Hariany Almeida faz cirurgia na JK Estética Avançada

A influenciadora e ex-BBB Hariany Almeida realizou nesta sexta-feira (10) dois procedimentos estéticos na clínica JK Estética Avançada. Almeida se encontra no Hospital Vila Nova Star, no estado de São Paulo, em observação pós-cirurgia.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria da influenciadora, Hariany realizou uma rinoplastia endonasal e uma mastopexia periareolar com redução de prótese. As duas operações são consideradas invasivas e de complexidade moderada a alta, por serem procedimentos que visam dar simetria à face.

A rinoplastia endonasal é uma cirurgia de técnicas avançadas buscada para afinar o dorso nasal, ou seja, remover a elevação óssea e cartilaginosa da ponte do nariz, ajustando a angulação nasal e proporcionando um equilíbrio ao perfil da paciente. Esta rinoplastia é considerada de complexidade média a avançada por conta da necessidade de remodelação sem deixar cicatrizes externas.

“Eu sempre tive esse ossinho do nariz que me incomodava, mas não estava preparada para fazer cirurgia. Agora, decidi fazer porque eu acredito que é uma coisa que vai me deixar mais bonita e tornar meu rosto mais harmonioso. Então tomei coragem”, afirmou Hariany Almeida pouco após os procedimentos, em entrevista ao Correio Braziliense.

Já a mastopexia periareolar é um procedimento de redução e reposicionamento das mamas. No caso de Hariany Almeida, a operação substituiu a prótese antiga da influenciadora, de 255 ml (plano retroglandular), por uma de 155 ml (plano retromuscular). A diminuição ofereceu mais sustentação e menor volume, dando um ar mais natural.

Assim como a rinoplastia, a mastopexia (conhecida popularmente como mini-lifting) é de dificuldade moderada a avançada, pois requer planejamento para alcançar o maior grau de simetria possível, com cicatrizes discretas, camufladas pelo contorno das auréolas. Geralmente, o procedimento é indicado para casos de flacidez mamária ocasionada por gravidez.

“Eu decidi fazer esses procedimentos porque, há uns anos atrás quando coloquei meu silicone, tinha uma outra cabeça e outro corpo. Com o passar do tempo a gente evolui e muda os gostos. Hoje em dia estou mais magrinha, numa vibe clean, mais leve. Prefiro optar por uma estética mais natural, sem dizer que o peito começou a pesar demais para mim. Eu não conseguia dormir de bruços, não conseguia fazer atividade física”, contou em exclusiva ao Correio Braziliense.

Hariany Almeida se encontra em estado de observação no Hospital Vila Nova Star, para garantir o sucesso das operações, e tem previsão de alta neste sábado (11). A influenciadora chegou no hospital às 5 da manhã desta sexta-feira (10) e foi atendida por uma equipe liderada pelo Dr. Ubajara Guazzelli, cirurgião plástico, e 7 cirurgiões especializados.

“Eu estou chocada com o meu pós-cirurgia, me sinto super bem e amei o tratamento de todo mundo aqui no hospital. Me senti muito calma, não fiquei apavorada ou ansiosa. Quando eu saí da cirurgia, ainda na anestesia, acordei cantando funk na minha cabeça e me sentindo muito bem. Estou respirando normalmente, me recuperando”, contou ao Correio Braziliense.

A ex-BBB não é a primeira celebridade a realizar operações estéticas na clínica JK Estética Avançada. Considerada pelos famosos uma referência no ramo da estética, a clínica chamou atenção do público em 2024 após a harmonização de Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo.

Além do prefeito, a clínica já recebeu diversas personalidades de diversos ramos de atuação, como os atores Fábio Porchat, Claudia Raia, Mariana Ximenes e Débora Nascimento. A estrela da música Ludmilla, a mãe do jogador Neymar e a modelo Isabelli Fontana foram algumas celebridades que também realizaram operações estéticas na JK.