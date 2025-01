J-Hope do BTS anuncia turnê mundial ‘Hope On the Stage’ 2025 - (crédito: TMJBrazil)

Após três meses de sua dispensa do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, J-Hope, integrante do BTS, está pronto para voltar aos holofotes com grandes novidades.

O astro do K-pop anunciou sua turnê mundial, intitulada Hope On the Stage 2025, e confirmou o lançamento de novas músicas solo para março deste ano. A turnê começará em Seul e passará por países como Estados Unidos, México e diversas nações da Ásia.

J-Hope já começou a instigar seus fãs com a promessa de novas músicas solo. Em uma postagem feita na última quinta-feira (9), ele compartilhou um teaser de uma faixa inédita com uma batida descontraída e soulful, complementada por um backing vocal dinâmico. No entanto, o teaser ainda não revelou os versos do artista, mantendo um clima de mistério.

O teaser foi divulgado em um vídeo no YouTube intitulado Beginning of a New Dream. Nele, J-Hope é visto dançando ao som da música em uma viagem a Los Angeles, gravando vocais e revisando a faixa em estúdio. Ao final do vídeo, ele aparece estalando os dedos em um gesto de satisfação, deixando os fãs ainda mais ansiosos para o que está por vir.

“Nova música a caminho 2025.03”, escreveu o artista na legenda, indicando que o lançamento acontecerá em março. Esta será sua primeira música desde a conclusão de seu serviço militar e desde o lançamento do EP Hope On the Street Vol. 1, em março de 2024. O EP anterior contou com colaborações de peso, incluindo Jungkook, Benny Blanco, Nile Rodgers e Huh Yunjin do Le Sserafim.

BTS: Turnê mundial Seul, EUA, México e mais

Além das novidades musicais, J-Hope anunciou sua turnê mundial Hope On the Stage 2025, que promete ser uma experiência inesquecível para os fãs. A série de shows começará com três apresentações no KSPO Dome, em Seul, nos dias 28 de fevereiro, 1º de março e 2 de março.

Em seguida, a turnê viajará para os Estados Unidos, com shows no Barclays Center, no Brooklyn, além de apresentações em Chicago, Oakland, Los Angeles e San Antonio. O México também está na rota, com uma performance em Cidade do México.

A etapa asiática da turnê inclui shows em várias cidades e países, como Filipinas, Japão, Cingapura, Indonésia, Tailândia, China e Taiwan. A escolha de locais reflete o compromisso de J-Hope em se conectar com fãs de todo o mundo e compartilhar sua música de forma global.

Com essa série de anúncios, J-Hope consolida seu retorno triunfal à música e aos palcos, prometendo um 2025 repleto de emoções, novidades e performances que reafirmam sua posição como um dos artistas mais carismáticos e inovadores da indústria musical.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis