BBB 25: Namorado de Vitória Strada diz ter recusado convite o reality

Daniel Rocha, namorado de Vitória Strada, uma das participantes confirmadas no BBB 25, que estreia nesta segunda-feira (13), revelou ter sido convidado a estar no reality show com ela, mas recusou.

Em entrevista ao jornal O Globo, o ator contou que avaliou a possibilidade, mas desistiu de integrar a competição, que contará com a atriz e o amigo, o empresário Mateus Pires, com quem formará dupla – que faz parte da dinâmica da edição do programa.

"Eu já recebi convite, já disse não. Desta vez, queriam que eu entrasse com a Vitória, e minha resposta foi não. Gosto de ser uma pessoa misteriosa. No momento é assim que penso minha carreira", disse Daniel Rocha. O namorado de Vitória Strada, então, detalhou como foi sua reação aos saber da confirmação da amada no BBB 25.

"Ela contou assim que pôde me contar. Foi uma surpresa, conversamos muito. Ela é uma pessoa incrível, que sabe encarar as grandes oportunidades que aparecem", declarou ele, que detalhou como é a cumplicidade no relacionamento com Strada. "Somos muito confidentes um do outro, confiamos um no outro. Compartilho meus testes com ela e vice-versa. Lemos roteiros um do outro e passamos texto juntos várias vezes. Então, a nossa dinâmica funciona bastante, a gente ouve a opinião do outro", derreteu-se Daniel.