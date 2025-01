Paulo Zulu nega estar com câncer: "Divulgam coisas antigas"

Instagram Paulo Zulu nega estar com câncer de novo: 'Sites divulgam coisas antigas'

O ator e apresentador Paulo Zulu, de 61 anos, usou suas redes sociais no último domingo (12/1) para desmentir rumores sobre um possível retorno de seu câncer. O artista, que passou por um tratamento contra tumores malignos na bexiga há três anos, se sentiu incomodado com as especulações e resolveu esclarecer a situação. Em um vídeo publicado no Instagram, ele explicou que os boatos são baseados em informações antigas e tranquilizou seus seguidores sobre sua saúde.

"Eu tive câncer há três anos, fiz os tratamentos e, graças a Deus, está tudo certo", disse Paulo, destacando que, recentemente, passou por exames médicos que deram resultados positivos. "Fiz exames com meu médico, Dr. Fábio Lepper, e estava tudo zerado, tanto os exames cardíacos quanto os relacionados ao câncer", afirmou. O ator revelou que está em plena forma, praticando jiu-jítsu e mantendo uma rotina de exercícios físicos, o que demonstra seu bom estado de saúde.

Paulo Zulu aproveitou a oportunidade para explicar o motivo dos boatos, afirmando que alguns sites estão divulgando notícias antigas apenas para atrair visualizações. "Estão pegando fatos antigos para gerar conteúdo. Isso não me afeta, mas é importante esclarecer para todos", comentou. Ele afirmou que está sempre monitorando sua saúde e que, caso surja qualquer reincidência, ele está preparado para agir rapidamente e tratar a situação de forma eficaz.

Em sua legenda, o ator reforçou que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para salvar vidas. "Eu faço todos os exames sempre, e é assim que a gente deve agir", concluiu, deixando claro que está bem e que continuará a acompanhar sua saúde de perto.