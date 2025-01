Mabell Reipert, irmã de Fabíola Reipert, pede demissão da Record após desentendimento com apresentador - (crédito: TMJBrazil)

O colunista Daniel Nascimento revelou com exclusividade que Mabell Reipert, apresentadora do quadro “Hora da Venenosa”, pediu demissão da Record Rio na última quarta-feira (8). A jornalista deixou oficialmente a bancada do programa Balanço Geral RJ nesta sexta-feira (10).

Irmã de Fabíola Reipert, que comanda o mesmo quadro em São Paulo há mais de 13 anos, Mabell foi contratada pela filial carioca em 2024 e ficou à frente da atração por um ano. Durante esse período, mostrou seu talento e conseguiu liderar o Ibope em alguns momentos, desbancando a Globo em horários específicos — algo que já parece tradição na família Reipert.

Segundo Daniel, a saída da jornalista teria sido motivada pela falta de entrosamento com seu colega de bancada, Tino Junior. Diferentemente de São Paulo, onde Fabíola mantém uma estabilidade notável no quadro, no Rio de Janeiro a rotatividade de apresentadores ao lado de Tino, cujo nome de registro é Celestino, é frequente.

Agora, o futuro da “Hora da Venenosa” na filial carioca segue incerto.